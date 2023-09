Smartphone sempre carico con la Power Bank da 5000 mAh IN SCONTO

Avere a disposizione una Power Bank di qualità e affidabile è sempre un'ottima soluzione, soprattutto per chi viaggia e per chi è sempre in movimento. La possibilità di avere uno smartphone sempre carico renderà le vostre giornate più semplici e cancellerà la preoccupazione di scaricare la batteria del vostro telefono. Per questo motivo segnaliamo l'offerta di Amazon: sconto del 15% tramite coupon che vi porterà ad avere un prezzo finale per la Power Bank da 5000 mAh a 42,49€.

Carica sempre disponibile con lo sconto del 15% sulla Power Bank da 5000 mAh

Il power bank in questione è magnetico ed è ultra sottile e portatile. Dimensioni: 4,09 x 2,75 x 0,35 pollici, pesa solo 0,128 kg. Questo lo rende più sottile di altri pacchi batteria mag-safe. Si tratta di un dispositivo da 5000 mAH, il power bank è progettato con corpo in metallo e costruito con grafene, aiuta molto a migliorare la dissipazione del calore del caricabatterie wireless.

Il mini power bank da 5000 mAh è perfettamente compatibile con i prodotti Apple: funziona con iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Questo caricatore wireless iphone portatile per mag-safe offre un'eccellente qualità della batteria e offre una durata di vita 1,5 volte superiore rispetto ad un normale power bank. Dunque vi consigliamo di approfittare di questo sconto del 15% applicabile tramite la spunta presente sotto la descrizione del prodotto che vi farà accedere al prezzo finale dell'offerta.

Dunque, ribadiamo quella che è l'offerta di oggi: Amazon propone un 15% di sconto applicabile tramite coupon (vi basterà spuntare la casella sotto la prima descrizione del prodotto) per accedere al prezzo d'acquisto finale di 42,49€. Un'ottima occasione per avere una carica sempre a disposizione!

