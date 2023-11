Smartphone Samsung da comprare a Black Friday 2023

Il tempo per gli acquisti è finalmente arrivato, oggi puoi portarti a casa lo smartphone Samsung che hai sempre sognato a un prezzo molto più conveniente. Dunque lasciati guidare dalla nostra selezione. Abbiamo deciso di proporti solo il meglio, niente modelli da battaglia o con tecnologie ormai passate. Tieniti pronto perché sarà una bella escursione.

Smartphone Samsung a Black Friday 2023: solo il meglio

Partiamo dal più economico, ma ancora sulla cresta dell'onda, l'insorpassabile Galaxy A54 5G che, in questa versione da 128 GB scende a soli 329 euro. Ha un fantastico display Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e ben 8 GB di RAM. Super batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida e tecnologia 5G per navigare velocemente.

Ti segnaliamo poi in super sconto Galaxy S23+ con caricatore incluso. Lo puoi avere a 919 euro con un risparmio di 430 euro. Potrai goderti i tuoi contenuti nel bellissimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici. Monta il potente Snapdragon 8 con 8 GB di RAM e questa versione è da 512 GB di memoria interna. Scatta foto come un professionista con la fotocamera grandangolare da 50 MP.

Nel mondo dei balocchi non può ovviamente mancare l'inarrivabile Galaxy S23 Ultra. Anche qui troviamo uno splendido display Dynamic AMOLED 2X da ben 6,8 pollici. A supporto del processore Snapdragon 8 ci sono 12 GB di RAM e anche lui ha uno spazio di archiviazione da 512 GB. Il sistema di fotocamere è straordinario e ha un sensore da 200 MP. Mettilo nel tuo carrello a 1099 euro.

Questi sono i 3 modelli migliori che puoi avere in queste offerte di Black Friday 2023. Fai presto perché scadono. Quindi ora che sei arrivato a leggere fin qui, torna su e clicca per acquistare il tuo smartphone Samsung prima che te lo soffi qualcun'altro. Ti ricordiamo anche che se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.