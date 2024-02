Smartphone PIEGHEVOLI a PREZZI MAI VISTI: la TOP 5 di Amazon

Gli smartphone pieghevoli di ultima generazione sono dei veri e propri gioiellini della tecnologia, adatti a chi cerca non solo ottime funzionalità ma anche uno stile inconfondibile. Oggi su Amazon è possibile trovare diversi modelli all'avanguardia con sconti davvero eccezionali: se vuoi fare o farti un regalo spaciale, corri subito a fare il tuo ordine!

Tutti gli smartphone PIEGHEVOLI top di gamma in offerta

Ti presentiamo i migliori 5 smartphone pieghevoli in commercio, oggi disponibili su Amazon a prezzi stracciati grazie a sconti strepitosi. Scegli il tuo preferito e approfitta il prima possibile delle mega promozioni!

Samsung Galaxy Z Fold5

Il Samsung Galaxy Z Fold5 ha uno straordinario display da 7,6’’ ideato per regalare un’esperienza visiva coinvolgente mai vista prima. Con la cerniera riprogettata, si piega alla perfezione e potrai guardare, acquistare, navigare e giocare visualizzando tre schermate contemporaneamente in un solo display. Oggi è disponibile a soli 2.098 euro con uno sconto dell'11%.

SAMSUNG Galaxy Z Flip4

Il SAMSUNG Galaxy Z Flip4 è dotato della FlexCam che sfrutta gli angoli dello smartphone 5G per catturare foto, selfie e video; con Scatto Rapido puoi scattare un selfie con la fotocamera posteriore e visualizzare l’anteprima in tempo reale direttamente da Cover Screen senza aprire lo schermo. Oggi è disponibile a soli 799 euro con uno sconto del 30%.

Samsung Galaxy Z Flip5

Il Samsung Galaxy Z Flip5 ha un nuovo display esterno da 3,4” per un’esperienza più coinvolgente. Con la cerniera riprogettata, ora si chiude alla perfezione per stare comodamente in ogni tasca e tra le tue mani. Al momento è disponibile a soli 999 euro grazie ad uno sconto del 20%.

Motorola RAZR 40 Ultra

Il Motorola RAZR 40 Ultra si caratterizza per il display flessibile, brevettato con tecnologia Tear-Drop per piegarsi perfettamente senza lasciare segni. Il sottilissimo strato in materiale UTG sopra il display ne aumenta ulteriormente la resistenza, facilitandone al tempo stesso l'apertura. Oggi è disponibile a soli 786 euro con uno sconto bomba del 34%.

Motorola razr 40

Il Motorola razr 40 cattura foto e selfie brillanti in qualunque condizione di luce con la fotocamera esterna da 64MP con stabilizzazione ottica, o con la fotocamera interna da 32MP con tecnologia Quad Pixel. in più ha la batteria da 4200mAh che puoi ricaricare velocemente con il caricatore TurboPower da 33W o in modalità wireless. Oggi è a disposizione a soli 598 euro con uno sconto del 34%.

Scegli il tuo smarthpone pieghevole preferito, oggi in super offerta su Amazon, per sperimentare e vivere quotidianamente un'esperienza mobile del tutto nuova e all'avanguardia!

