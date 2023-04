Smartphone OPPO A96 in super promozione, adesso su Amazon

Ti ritrovi a dover sostituire il tuo smartphone? Abbiamo qualcosa che fa sicuramente al caso tuo se stai cercando un cellulare nella norma e non vuoi spendere troppo. Si tratta di OPPO A96, adesso su Amazon puoi acquistarlo con uno sconto speciale del 23%.

Grazie a questo fantastico sconto dal costo iniziale 300 euro di adesso lo paghi solamente 229,99, con un risparmio netto di ben 70 euro. Ma non finisce qui perché Amazon ti consente anche di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili. Approfitta dell'opportunità di pagarlo con tutta calma!

OPPO A96: fotocamera da 50, display da 6.59” e batteria 5000mAh

Oppo è un marchio che si sta facendo sempre più strada nell'ambito tech e i suoi smartphone non hanno nulla da invidiare ai competitors. In particolare ecco quali sono le caratteristiche del modello OPPO A96 che proponiamo oggi in super promozione.

Sistema di tripla fotocamera IA 50MP con fotocamera frontale con sensore Sony 16MP e flash posteriore. Catturerai i panorami più belle e scatterai ricordi indimenticabili con questo smartphone.

Tra le diverse funzioni della fotocamera abbiamo: Foto, Panorama, Video, HDR, Ultra Night Mode e Natural Retouching.

Smartphone dotato di un display da 6.59 pollici 90HZ, Full HD+ con protezione Panda Glass.

RAM da 8GB e ROM da 128GB espandibile fino a 1TB

espandibile fino a 1TB Batteria da 5000mAh per un esperienza di lunga durata che supporta la ricarica rapida SuperVOOC33W. Non solo la batteria durerà a lungo ma la ricaricherai in un batter d'occhi.

Sblocco schermo con sblocco integrato nel display.

Impermeabilità IPX4 che resiste agli spruzzi d’acqua.

OS Version: Android 11 & ColorOS 11.1.

Nella confezione che riceverai direttamente a casa tua troverai: ovviamente lo smartphone, un trasformatore + Cavo ricarica USB , la clip per estrarre la SIM, una cover in silicone e un manuale d’istruzione.

Non lasciarti sfuggire questo prodotto. Non perdere tempo e acquista ora OPPO A96.

