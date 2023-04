Smartphone Android ad un PREZZO SUPER su Amazon

Vuoi uno smartphone efficiente ma vuoi anche spendere poco? Benissimo, non ci crederai ma abbiamo proprio il prodotto che risponde alle tue esigenze, si tratta dello smartphone Android Oscal. Grazie allo sconto Amazon del 18% ora lo paghi solamente 129,99 euro.

Puoi anche decidere di pagarlo in comode rate mensili. Ma vediamo quali sono tutte le caratteristiche che ti porti a casa a questo prezzo davvero piccolo piccolo.

Smartphone Android Oscal: fotocamera 50MP+8MP e display HD+ da 6.5 pollici

Lo smartphone Oscal è dotato di un processore Unisoc T606 octa-core, ha una ROM LPDDR4x da 8GB e può configurare un massimo di 6GB di memoria virtuale. E ancora fino a 14GB RAM che ti offrono una velocità di lettura e scrittura incredibilmente elevate per un'esperienza di gioco e multitasking estremamente fluida.

Dispone di un grande schermo da 6,5 ​​pollici. Supporta una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 180Hz. Che tu stia guardando video, effettuando videochiamate o giocando, l'immagine è incomparabilmente fluida. Con 400 nits di luminosità, puoi leggere i contenuti chiaramente anche alla luce. Grazie alla sensibilità alla luce migliorata del 16%, alla tecnologia pixel binning 4 in 1 e alla fotocamera da 50MP questo smartphone Android scatta foto ultra nitide anche in condizioni di luce scarsa. Sono ovviamente disponibili molteplici modalità come: Panorama, Pro, Notte, Ritratto, HDR, Video 1080p e altro.

Si tratta di un telefono che supporta il protocollo di ricarica da 18 W/tipo C ed è dotato di una batteria da 5180 mAh. Inoltre utilizza il sistema Doke OS 3.0 per offrirti le funzionalità più recenti e più popolari come raggruppare o personalizzare le app, controllo della privacy ecc. E' un cellulare Dual Sim e può quindi supportare 2 schede nano SIM o 1 nano SIM + 1 scheda SD. Scegli tra le tre colorazioni a disposizione quella che ti piace di più tra blu, bianco e nero.

Il prezzo è davvero conveniente, non farti sfuggire questo smartphone Android Oscal, prendilo adesso a soli 129,99 euro.

