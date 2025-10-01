Smart working, viaggi e intrattenimento: PIA VPN ti accompagna ovunque

Nel mondo digitale di oggi, la privacy online è un diritto da difendere. Private Internet Access (PIA), tra le VPN più affidabili e trasparenti al mondo, offre un servizio pensato per chi vuole proteggere i propri dati, navigare senza restrizioni e mantenere il pieno controllo della propria esperienza online. Con sconti fino all’81%, attivare una VPN sicura non è mai stato così conveniente.

Grazie a PIA puoi proteggere i tuoi dati quando ti connetti a Wi-Fi pubblici in hotel o aeroporti, accedere a contenuti streaming senza confini geografici, lavorare da remoto in totale sicurezza mantenendo riservate le comunicazioni aziendali e condividere file in modalità anonima e stabile grazie al supporto per il torrenting.

Piani flessibili per ogni esigenza

Mensile : 10,69 € al mese.

6 mesi : 6,79 € al mese (40,74 € ogni semestre).

2 anni + 2 mesi (miglior offerta): solo 1,99 € al mese, 51,74 € per i primi 2 anni, poi rinnovo annuale.

Tutti i piani includono protezione completa e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Sicurezza e trasparenza al 100%

PIA si distingue per la politica rigorosa “no-log” e per il software 100% open source, che garantisce massima trasparenza. Il traffico non viene tracciato né archiviato e puoi personalizzare ogni impostazione per adattarla alle tue esigenze. In più, il servizio integra il blocco automatico di annunci, tracker e siti dannosi, migliorando sicurezza e velocità di navigazione.

Accesso illimitato e senza restrizioni

Con migliaia di server in 91 Paesi, PIA ti permette di accedere a contenuti globali senza limiti: streaming, musica, app e siti disponibili ovunque tu sia. È compatibile con tutti i dispositivi e sistemi operativi, proteggendo un numero illimitato di device con un solo abbonamento.

Funzionalità avanzate e componenti aggiuntivi

Oltre alla protezione base, PIA offre:

IP dedicato per maggiore privacy.

Antivirus integrato con scansione in tempo reale.

Split tunneling, kill switch automatico e supporto torrenting.

Un pacchetto completo per utenti esperti e principianti, configurabile in pochi minuti.

Un servizio scelto da milioni di utenti

Con recensioni entusiaste su Trustpilot, PIA si conferma una VPN affidabile e semplice da usare: installazione rapida, protezione immediata e assistenza clienti disponibile 24/7 via chat ed email.

Per chi cerca una VPN sicura, trasparente e accessibile, Private Internet Access rappresenta una delle soluzioni più complete sul mercato.

Per conoscere l’offerta completa di Private Internet Access clicca qui.

