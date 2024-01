Smart TV Xiaomi: HD, 32 Pollici, perfetta per ambienti piccoli al 30% di SCONTO

La Smart TV Xiaomi rappresenta una soluzione di intrattenimento di qualità, offrendo un display LED HD da 32 pollici con risoluzione di 1366 x 768 pixel. Caratterizzata da un design flat, questa TV garantisce immagini realistiche e colori vibranti per un'esperienza visiva confortevole, ideale per l'utilizzo in varie stanze della casa, come la camera da letto o lo studio.

Dotata di un HD Triple Tuner per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2, la TV offre una gamma di opzioni di visualizzazione e una proporzione schermo-corpo più elevata. La TV opera su Android TV 11.0, offrendo accesso al Google Play Store e integrazione con Google Assistant. Con 1.5GB di RAM e 8GB di memoria interna, semplifica l'esperienza di intrattenimento e consente il download di oltre 7.000 app.

Con servizi Internet supportati come Prime Video, Netflix, YouTube e Chromecast integrati, la TV di Xiaomi offre accesso a una vasta libreria di contenuti, con oltre 400,000 film e serie TV disponibili in un'unica piattaforma. Per quanto riguarda le opzioni di connettività, la TV dispone di 2 porte HDMI 1.4, 2 porte USB 2.0, ingresso AV, Ethernet LAN, connessione WLAN, uscita per cuffie e slot CI+.