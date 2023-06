Smart TV Xiaomi F2 oggi LA PAGHI 100 euro IN MENO

Televisore nuovo??? Ecco una vera chicca che ti pacerà sia per le caratteristiche che per il prezzo. Oggi su Amazon puoi acquistare la Smart TV Xiaomi F2 da 43 pollici e pagarla 100 euro in meno rispetto al coso che trovi in negozio.

Dal costo di mercato di 399 euro tu adesso grazie allo sconto esclusivo Amazon del 25% hai la possibilità di pagarla solamente 299 euro. Ben 100 euro che ti rimangono in tasca, che non sono affatto pochi. Ma le sorprese di Amazon non finiscono qui perché puoi anche dilazionare il pagamento in piccole rate mensili. In questo modo da subito cominci a vedere le tue serie tv preferite su un televisore da ben 43 pollici ma affronti la spesa con tutta calma e serenità.

Smart TV Xiaomi F2 da 43 pollici: goditi le tue serie tv preferite con una fantastica risoluzione 4K Ultra HD

Goditi la risoluzione 4K Ultra HD che rispetto al Full HD significa avere una risoluzione quattro volte superiore che ti consente di esplorare tutti i dettagli e i colori di ciò che stai guardando.

Ora puoi vedere tutti i contenuti con una maggiore profondità di colore grazie alla tecnologia WCG oltre che una luminosità brillante per un'esperienza visiva ancora più realistica grazie all'HDR 10. E ancora intrattenimento senza limiti con Fire TV integrata, puoi goderti migliaia di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri.

Controlla facilmente la tua Smart TV con il comando vocale Alexa incluso. Puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e fare molto altro ancora. Inoltre, puoi controllare anche gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale. La modalità di gioco, basata sui 4 connettori HDMI 2.1 con la funzione ALLM e il breve tempo di risposta del pannello, porta questo televisore a supportarti completamente per ottenere il meglio dal tuo gioco.

Ora è tua con un risparmio netto di ben 100 euro. Prendila ora su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.