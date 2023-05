Smart TV Samsung QLED in OFFERTA a 339€: è tutto VERO!

Quando si parla di Smart TV, al pari di altre categorie, c'è l'imbarazzo della scelta. Le aziende impegnate in questo settore quasi non si contano, ma alcune sono decisamente più affidabili di altre. Così va il mondo. Samsung fa certamente parte di questa cerchia ristretta, quindi tieniti forte perché la promo che ti segnalo oggi riguarda proprio un televisore "intelligente" del gigante sud-coreano.

Su eBay puoi acquistare il Samsung QLED QE32Q50A FHD da 32 pollici a soli 339€, spedizione inclusa. Sarà anche un 32 pollici, ma non tutti hanno bisogno di un maxischermo per godersi contenuti come film e serie TV. Giusto?

Smart TV Samsung QLED ad un prezzo favoloso su eBay: non fartelo sfuggire, è un oggetto di tendenza

Iniziamo dalla vera punta di diamante. La tecnologia QLED, il fiore all'occhiello di Samsung che garantisce una qualità dell'immagine molto elevata, con colori brillanti, contrasti profondi e neri intensi.

Il design dello smart TV è moderno ed elegante, con un bordo sottile che permette di godere appieno delle immagini senza distrazioni. I due "piedini" laterali, poi, si traducono in assoluta stabilita su qualsiasi superficie. Una soluzione che in tanti reputano superiore a quella del piedistallo singolo.

Come è normale che sia, il QE32Q50A ha una frequenza d'aggiornamento di 120Hz ed è dotato di numerose funzionalità smart, tra cui la possibilità di accedere a servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, grazie alla piattaforma Tizen di Samsung. Il telecomando intelligente One Remote Control permette di controllare facilmente il televisore e altri dispositivi collegati, senza la necessità di telecomandi multipli.

Il televisore dispone di porte HDMI, una porta USB e una porta Ethernet per la connessione a internet via cavo. Inoltre, il QE32Q50A di Samsung supporta il Wi-Fi Dual Band e la connettività Bluetooth, per la connessione con dispositivi esterni come cuffie wireless, smartphone e altoparlanti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.