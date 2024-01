Smart TV Samsung perfetta per ambienti piccoli al 25% di SCONTO su Amazon

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni ed è noto a tutti quanto riesca ad essere un leader in ogni settore in cui opera. Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 25% sulla sua smart TV da 24 pollici, costo finale di 179,99€.

Sconto maxi del 25% sulla smart TV Samsung

Il Samsung UE24 N4300 ADXZT è un'opzione versatile per chi cerca un'esperienza di visione di alta qualità in un formato compatto. Con un schermo da 24 pollici e una risoluzione di 720p e grazie alla tecnologia LED e alla frequenza di aggiornamento di 50 Hz, gli spettacoli, i film e i giochi saranno resi con chiarezza e fluidità.

La caratteristica HDR garantisce dettagli ultra-definiti e sfumature realistiche, mentre la tecnologia Purcolor offre colori intensi e naturali per un'esperienza visiva senza precedenti. Con il supporto per Netflix, NOW TV e altri servizi di streaming, questa Smart TV offre una vasta gamma di opzioni di intrattenimento direttamente a portata di mano.

Il design sottile ed elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile al tuo spazio. Inoltre, il TV Samsung è già pronto per ricevere Digitale Terrestre 2.0, garantendo un accesso rapido e semplice ai tuoi canali preferiti.

Con la convenienza inclusa di un telecomando, l'esperienza di navigazione e controllo diventa ancora più intuitiva e senza problemi. Dunque, il Samsung UE24 N4300 ADXZT offre un mix di prestazioni di visualizzazione di alta qualità, accesso a una vasta gamma di contenuti e un design elegante, il tutto in un formato compatto.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 25% sulla smart TV Samsung che viene venduta al prezzo totale di 179,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.