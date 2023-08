Smart tv Samsung da 50 pollici, su Amazon RISPARMI 270 euro!

Stai cercando un nuovo televisore per il tuo salotto? Benissimo, ne abbiamo scovato per te uno davvero pazzesco che adesso su Amazon è anche scontatissimo. Si tratta della smart tv Samsung Lifestyle da 50 pollici.

Il televisore firmato Samsung è tuo con uno sconto davvero esclusivo che non trovi da nessun'altra parte. Dal costo di mercato di 869,99 euro su Amazon lo paghi solamente 599 euro, in pratica risparmi oltre 270 euro. In più puoi pagarlo in piccole rate mensili e non risentire minimamente della spesa.

Smart tv Samsung da 50 pollici, un televisore super ad un prezzo mini

Disponi di Frame Design e Art Mode. La tv smart è dotata di un design sottile per ammirare le più importanti opere d’arte e una cornice personalizzabile tra diversi colori. Scegli tra le opere d’arte internazionali dei musei e delle gallerie più importanti. La tua casa diventa un bellissimo museo.

Presenta un display Matte, si tratta di un innovativo pannello anti-abbagliamento, anti-riflesso e anti-impronte per godersi ogni opera come se fossi davvero in un museo. Inoltre, la speciale texture ultra realistica al tatto sembra davvero una tela.

E ancora Dolby Atmos e OTS per essere sempre al centro della scena. Hai a tua disposizione un audio senza rivali grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel televisore. Per quanto riguarda invece il processore questa smart tv è dotata del Quantum 4K. L’intelligenza alla base di immagini e suoni spettacolari. Un potente processore trasforma i tuoi contenuti di ogni sorgente nella straordinaria risoluzione 4K.

Infine, ma non per importanza, il televisore Samsung è già predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di acquistare il decoder TV.

Prendila ora su Amazon e risparmi oltre 270 euro. Affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.