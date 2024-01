Smart TV Samsung da 24 pollici a PREZZO SCONTATO: OFFERTISSIMA Amazon

Il televisore Samsung da 24 pollici, modello UE24 N4300 ADXZT, è un concentrato di tecnologia che offre un'esperienza visiva straordinaria. Dotato della tecnologia LED per uno schermo luminoso e nitido, questo TV vanta una risoluzione di 720p e una frequenza di aggiornamento di 50 Hz, garantendo un'immagine chiara e fluida.

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) assicura dettagli ultra definiti e sfumature impeccabili, regalando una visione più realistica e coinvolgente. La funzione Purcolor contribuisce a creare colori intensi, naturali e realistici, offrendo un'esperienza visiva senza precedenti. Con un design sottile e elegante, questo Smart TV si integra perfettamente in ogni ambiente.

Le dimensioni del prodotto sono di 16,4 cm di profondità, 56,2 cm di larghezza e 38,4 cm di altezza, rendendolo adatto a spazi di varie dimensioni. Questa TV Samsung non solo offre un'esperienza visiva straordinaria, ma è anche una Smart TV completa. Supporta, dunque, servizi Internet come Netflix, NOW TV, Disney+ e Dazn, offrendo un accesso immediato a una vasta gamma di contenuti di intrattenimento e sport in streaming.

Inoltre, è già predisposta a ricevere il Digitale Terrestre 2.0, assicurando una futura compatibilità con le ultime tecnologie di trasmissione. Completo di telecomando, questo Smart TV Samsung è un compagno affidabile per il tuo intrattenimento domestico, offrendo una combinazione di prestazioni avanzate e design sofisticato.