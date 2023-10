Smart TV Samsung Crystal UHD 50'' tua ora con un GRANDE SCONTO

Una Smart TV ottima è uno dei piccoli grandi sogni dell'epoca moderna, ma purtroppo non sempre è facile da avverare, a causa di prezzi spesso proibitivi. Tuttavia oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato, perché se ne stai cercando una hai l'occasione giusta per spendere molto meno grazie a Samsung e all'offerta su Amazon!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la Smart TV Samsung Crystal 50'' UHD 4K a soli 338,99€, con uno sconto del 28% che ti farà risparmiare la bellezza di 131€ sul totale!

La giusta scelta, la giusta qualità!

Questa Smart TV di Samsung possiede un processore Crystal 4K, che ti permetterà con grande gioia di guardare ogni sfumatura di colore in 4K! Grazie all''HDR infatti potrai vedere più nitidamente le scene più buie o le più luminose, in una combo perfetta. Lo schermo è al LED, con grandezza di 50 pollici.

Questa Smart TV Samsung Crystal UHD 4K possiede diversi tipi di connettività, sia cablata con HDMI per collegarla ai vari dispositivi di riproduzione o a console da gioco e internet con porta Ethernet, sia wireless, come ovviamente Wi-Fi e Bluetooth.

