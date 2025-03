Smart TV Samsung 4K QLED con Alexa e Google Assistant integrati: lo sconto è folle, RISPARMI QUASI 2.000€ (-68%)

Sono diversi i prodotti Samsung oggi in promozione su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera tra cui spicca, sicuramente, la smart TV Samsung 4K QLED che viene scontata del 68% e viene venduta a 899€. Approfittane ora di questa promo folle!

Smart TV Samsung: risparmi quasi 2.000€, promo clamorosa

La Smart TV Samsung Neo QLED 4K QN95B rappresenta l'eccellenza nell'intrattenimento domestico, offrendo una qualità visiva straordinaria e un audio immersivo. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, che utilizza rivoluzionari Mini LED, ogni immagine è caratterizzata da contrasti ultra nitidi e neri più profondi, per una visione che cattura ogni dettaglio.

Ogni contenuto, dai film ai giochi, prende vita con una definizione 4K incredibile grazie al potente Processore Neural Quantum 4K, che ottimizza automaticamente le immagini attraverso l'intelligenza artificiale per offrirti una qualità visiva senza pari.

La funzionalità Attachable Slim One Connect ti permette di organizzare i tuoi cavi in modo semplice e minimalista, mantenendo il retro del TV pulito e ordinato per una visione senza distrazioni. La tecnologia Dolby Atmos e il sistema OTS+ (Object Tracking Sound) ti offrono un audio tridimensionale che ti mette al centro della scena, grazie agli altoparlanti speciali integrati nel televisore.

Inoltre, il Samsung Neo QLED 4K QN95B è compatibile con il nuovo Digitale Terrestre 2.0 (DVB-T2), permettendoti di guardare i tuoi canali preferiti senza bisogno di decoder esterni, per una connessione semplice e immediata. Con la Smart TV Samsung Neo QLED 4K QN95B, puoi finalmente vivere un’esperienza visiva e sonora di altissimo livello, trasformando ogni momento in un'eccezionale esperienza di intrattenimento.

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera la smart TV Samsung 4K QLED che viene scontata del 68% e viene venduta a 899€. Approfittane ora di questa promo choc!

