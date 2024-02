Smart TV Samsung 4K da 50 pollici ad un PREZZO SUPER ACCESSIBILE su Amazon

Samsung è un'azienda di rilevanza internazionale per quel che riguarda la produzione di televisori e non solo e oggi, su Amazon, è presente uno sconto enorme del 28% sulla smart TV Samsung 4K da 50 pollici per un costo totale di 449€.

Smart TV Samsung scontatissima su Amazon: -28%!

La Smart TV Samsung da 50 pollici offre un'esperienza visiva eccezionale grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e al design elegante. Con una risoluzione 4K e il processore Crystal 4K, ogni dettaglio viene reso con precisione per un'immagine vivida e realistica. La tecnologia Dynamic Crystal Color assicura colori puri e sfavillanti, creando un'esperienza visiva coinvolgente e immersiva.

Il design sottile e elegante della TV, con la tecnologia AirSlim e uno stand regolabile, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, offrendo un tocco di raffinatezza e stile. La qualità dell'immagine è ulteriormente migliorata grazie alla tecnologia HDR, che rende le scene buie e luminose più nitide e dettagliate, mentre il Contrast Enhancer ottimizza la profondità e il colore per un'immagine ancora più coinvolgente.

Per un'esperienza audio all'altezza dell'immagine, la TV è dotata di OTS Lite, un sistema audio surround 3D sincronizzato con l'azione sullo schermo, garantendo un suono coinvolgente e immersivo.

Grazie al Gaming Hub, è possibile accedere facilmente e rapidamente ai giochi preferiti, mentre lo Smart Hub consente di organizzare e accedere ai contenuti preferiti in un'unica posizione, rendendo la navigazione intuitiva e conveniente. Inoltre, le funzionalità SmartThings consentono di controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla TV, offrendo un controllo completo e integrato della tua casa intelligente.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 28% sulla smart TV Samsung 4K per un costo finale di 449€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.