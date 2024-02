Smart TV Samsung 4K al 20% DI SCONTO su Amazon

La Smart TV Samsung offre un'esperienza di visione coinvolgente e ricca di dettagli grazie alle sue specifiche avanzate e alle caratteristiche innovative. Con un schermo da 43 pollici, questa TV garantisce una dimensione ideale per un'esperienza cinematografica avvincente direttamente a casa tua. La tecnologia LED assicura una luminosità uniforme e colori vibranti per un'immagine nitida e realistica.

La risoluzione 4K e la frequenza di aggiornamento di 50 Hz garantiscono una qualità visiva superiore, mentre il processore Crystal 4K con sistema di Upscaling porta una nitidezza straordinaria a tutti i contenuti, anche a quelli non nativamente in 4K.

Il marchio Samsung si impegna per offrire una gamma di colori ottimizzati grazie alla tecnologia PurColour, che rende le immagini ancora più coinvolgenti e realistiche, elevando l'esperienza di visione. Il Smart Hub della TV, organizzato in tre categorie - Media, Game e Ambient - ottimizza la tua esperienza in base alle tue preferenze e abitudini di utilizzo, rendendo la navigazione e la fruizione dei contenuti ancora più intuitiva e personalizzata.

L'audio non è da meno, con un sistema di audio surround 3D e l'audio virtuale del canale superiore, che offrono un'esperienza sonora completamente immersiva. Inoltre, la funzione Adaptive Sound analizza in tempo reale il tipo di contenuto riprodotto, ottimizzando l'audio per regalarti suoni vividi e bilanciati, indipendentemente dal programma che stai guardando.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto top del 20% sulla smart TV Samsung 4K che viene venduta al costo totale di 359,98€. Approfittane subito!