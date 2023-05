Come per altre categorie di prodotti, anche quando si parla di Smart TV, la marea di proposte rischia di far perdere la bussola. Oggi però posso darti una mano a prendere la decisione giusto, soprattutto se stai cercando la qualità nel tuo prossimo acquisto. Lo Smart TV Samsung QLED 4K 43" (QE43Q60BAUXZT) di solito costa 800€, ma oggi su Amazon lo puoi acquistare a soli 423€ grazie al super sconto del 47%.

Con Samsung la qualità è di casa: -47% sullo Smart TV QLED 43" 4K

Il QE43Q60BAUXZT è uno smart TV appartenente alla serie Q60 di Samsung, ovvero quella caratterizzata proprio dall'utilizzo della tecnologia QLED.

Di seguito le principali caratteristiche del televisore intelligente. Sei pronto/a a farti stupire?

Il QE43Q60BAUXZT ha uno schermo da 43 pollici con una risoluzione di 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Questa risoluzione offre un'immagine dettagliata e nitida, consentendo di apprezzare i contenuti ad alta definizione.

Lo Smart TV QLED utilizza la tecnologia Quantum Dot di Samsung, che consiste nell'utilizzo di punti quantici per generare una gamma di colori molto ampia e accurata. Ciò si traduce in colori vivaci, luminosi e realistici sullo schermo.

Il televisore supporta l'HDR, che amplia la gamma dinamica delle immagini, fornendo un maggiore livello di dettaglio nelle scene scure e luminose. Questo porta a un'esperienza di visione più realistica e coinvolgente.

Processore Quantum 4K: il processore Quantum 4K di Samsung utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità dell'immagine, migliorando il contrasto, la nitidezza e la gestione del rumore. Ciò consente di ottenere un'immagine di alta qualità anche da fonti di bassa risoluzione.

Il sistema operativo è, ovviamente, Tizen. Questo offre una piattaforma smart TV intuitiva e facile da usare. Puoi accedere a una vasta gamma di app come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molto altro ancora. Inoltre, il TV supporta il controllo vocale attraverso Bixby, l'assistente virtuale di Samsung.

Il design è elegante, con cornici sottili e un supporto slanciato. Offre una varietà di opzioni di connettività, inclusi quattro ingressi HDMI per collegare dispositivi come console di gioco, lettori Blu-ray e decoder. È inoltre dotato di porte USB, connettività Wi-Fi e Bluetooth.

La Modalità Ambiente consente al televisore di mimetizzarsi con il tuo ambiente circostante quando non è in uso, mostrando immagini o motivi decorativi sullo schermo. Puoi anche caricare le tue immagini personali per personalizzare la modalità ambiente.

