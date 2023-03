Smart TV Samsung 32'' QLED: su Amazon al PREZZO PIU' BASSO di SEMPRE

Le Smart TV sono ormai praticamente indispensabili in tutte le case, prodotti versatili e all'avanguardia adatti a tutte le esigenze, dai giocatori agli appassionati di cinema e serie TV. Questa impennata mostruosa dell'utenza casalinga e pubblica ha fatto in modo che fossero man mano ancor di più perfezionate e tecnologizzate, grazie alla richiesta dei consumatori, e ovviamente Samsung è tra i marchi di punta della tecnologia che non si sono tirati indietro per la creazione di veri e propri gioielli. Questo discorso vale anche per lo Smart TV 32'' QE32LS03BBUXZT di cui vi parliamo.

Inoltre, oggi su Amazon questo prodotto è in offerta, e ha toccato il prezzo più basso di sempre sul sito e-commerce: potrete infatti acquistare Samsung Smart TV 32'' QE32LS03BBUXZT a soli 347,99€, con un 42% di sconto e un risparmio enorme di circa 252,00 Euro!

Samsung Smart TV 32'': l'occasione che attendevi

Si tratta di un TV molto particolare, che oltre ad essere utilizzato nei modi convenzionali, ha un design sottile per ammirare le opere d'arte che desiderate, e anche una cornice personalizzabile in diversi colori, come se aveste un quadro cangiante in casa.

Lo Smart TV 32'' Samsung QE32LS03BBUXZT possiede inoltre un processore Quantum 4K, Dolby Atmos e OTS per essere sempre al centro della scena con una qualità audio incredibile e suono tridimensionale. Ovviamente per gli utenti più tradizionali, sarà una buona notizia sapere che il TV è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder.

