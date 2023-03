Smart TV Samsung 32'' QLED: da oggi OTTIMA OFFERTA su Amazon a 344,99 Euro

Le Smart TV sono ormai sdoganate in tutte le case, prodotti versatili e all'avanguardia adatti a tutte le esigenze, prodotti che fanno la gioia dei giocatori, degli appassionati di cinema e serie TV e così via. Esistono tuttavia anche degli utenti amanti dell'arte, i quali potrebbero voler tramutare il proprio TV in un vero e proprio quadro su parete. Ovviamente Samsung è tra i marchi di punta della tecnologia, che non si sono mai tirati indietro per la creazione di veri e propri gioielli, e questo discorso vale anche per lo Smart TV 32'' QE32LS03BBUXZT di cui vi parliamo, che è proprio uno di coloro adatti a diventare un "quadro digitale".

Da oggi su Amazon questo prodotto è in offerta, e potrete infatti acquistare Samsung Smart TV 32'' QE32LS03BBUXZT a soli 344,99€, con un 42% di sconto e un risparmio enorme, e record per il prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto sul sito e-commerce.

Samsung Smart TV 32'': l'occasione giusta

Come vi anticipavamo in apertura, si tratta di un TV molto particolare, che oltre ad essere utilizzato nei modi convenzionali, ha un design sottile, adatto per ammirare le opere d'arte che desiderate riprodotte sul TV, con una cornice personalizzabile in diversi colori, come se aveste un quadro cangiante in casa.

Lo Smart TV 32'' Samsung QE32LS03BBUXZT possiede inoltre un processore Quantum 4K, Dolby Atmos e OTS per essere sempre al centro della scena con una qualità audio incredibile e suono tridimensionale. Ovviamente per gli utenti che utilizzano il TV alla vecchia maniera, sarà una buona notizia sapere che il TV è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder.

