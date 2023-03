Con le Offerte di Primavera Amazon si fanno affari pazzeschi. Questa è la verità, così come è vero che a partire dal 30 marzo non sarà più possibile godere di sconti come questo. Lo Smart TV Philips da 50" UHD 4K con Dolby Atmos e Dolby Vision è scontato del 28%, e questo significa che lo paghi solo 429€ anziché 600€ . Con spedizione gratuita per gli abbonati Prime, ovviamente.

Smart TV Philips 50" 4K a meno di 430€ con le Offerte di Primavera Amazon

Il Philips 50PUS7607/12 è un televisore smart che ti lascerà a bocca aperta. E poi appartiene alla gamma 2022/2023, a conferma di quanto sia un affare poterlo acquistare a 429€. Della sua scheda tecnica, sono diverse le voci a catturare l'attenzione, a partire da ciò che rende le immagini vivaci.

Si tratta delle tecnologia proprietaria Pixel Precise Ultra HD, in grado di ottimizzare la qualità dell'immagine per offrire contenuti nitidi, con colori brillanti e movimenti fluidi. Il supporto HDR, invece, offre un contrasto elevato e un realismo impeccabile.

A spostare l'ago della bilancia verso questo Smart TV ci sono anche la risoluzione 4K UHD con supporto al Dolby Vision e il Dolbyt Atmos, che porta l'audio cinematografico direttamente nel tuo salotto. L'esperienza offerta pare sia ai massimi livelli, da provare senza "se" e senza "ma".

Il gioiello di Philips vanta un design sottile con cornici ridotte al minimo, ed è anche l'ideale per il gaming. Lo Smart TV infatti è dotato di una modalità Auto Low Latency e di supporto HDMI con VRR, una combo perfetta per giocare in modo reattivo e ultra fluido.

Concludo infine questa presentazione spostando l'attenzione su SAPHI, ovvero il sistema operativo che rende questo televisore smart a tutti gli effetti. Potrai scaricare e utilizzare fluidamente tutte le applicazioni delle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video e RaiPlay.

