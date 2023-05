Smart TV Philips 32PFS6855 32'' LED FHD: OFFERTA BOMBA per il TV su Amazon

Ormai le Smart TV sono in tutte le case, e per ovvi motivi: si tratta di prodotti estremamente convenienti, con tecnologia all'avanguardia e che ci permettono di fare utilizzo non solo dei classici canali con antenna ai quali siamo abituati dalla nascita della TV, ma anche di tutte le funzionalità di rete, dalla condivisione dello schermo degli smartphone, fino all'utilizzo delle varie applicazioni di streaming per seguire le nostre serie e film preferiti. Ebbene, se state cercando un prodotto simile e non ne avete ancora uno, potreste avere la vostra occasione grazie ad Amazon con l'offerta per lo Smart TV Philips 32PFS6855 da 32 pollici.

Se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon in offerta potrete acquistare il monitor Philips 272V8LA da 27'' a soli 194,00€, con uno sconto grandissimo del 35% sul totale, e circa 96,00€ risparmiati per voi!

Smart TV Philips 32PFS6855 32'' : per una casa più smart

Abbiamo di fronte un prodotto che, come detto, potrete sfruttare in tutti i modi possibili, e risulta anche perfetto per le vostre console da gioco, con input lag inferiore a 20 ms. Si tratta di un TV con uno schermo al LED full HD da 32 pollici, con risoluzione di 1080p e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz: insomma immagini nitide e dettagli ottimi.

Questo Smart TV Philips 32PFS6855 32'' LED Full HD all'acquisto vede anche inclusi nel pacchetto il telecomando, 2 batteria AAA, il cavo d'alimentazione, la brochure per la sicurezza, la guida rapida, e il piedistallo da tavolo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.