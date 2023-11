Smart TV Nokia 4K in sconto del 20% con il Black Friday

Nokia è un'azienda finlandese con una lunga storia nell'industria delle telecomunicazioni. Oggi, in occasione del Black Friday, la smart TV Nokia 4K è in sconto del 20% per un costo finale di 269€.

Amazon lancia lo sconto sulla Smart TV 4K di Nokia

Con la tecnologia Android TV installata su questo dispositivo Nokia, la tua esperienza di intrattenimento raggiunge nuove vette di comodità. Oltre 400.000 film e spettacoli sono a tua disposizione in un unico luogo, semplificando la ricerca del tuo contenuto preferito. Basta chiedere a Google di gestire la tua TV e otterrai risultati istantanei grazie al controllo vocale dell'Assistente Google. L'esperienza visiva è elevata con immagini cristalline in risoluzione 4K UHD, regalandoti una qualità visiva straordinaria. Grazie al Chromecast integrato, trasmettere facilmente foto, video e musica dalla tua collezione di dispositivi alla TV è un gioco da ragazzi, arricchendo la tua esperienza multimediale. L'Assistente Google diventa il tuo compagno intelligente per il controllo vocale, riproducendo i tuoi video preferiti su YouTube, trasmettendo gli ultimi successi o fornendo informazioni aggiornate da Google, dalle previsioni del tempo alle ultime notizie, tutto con un semplice comando vocale. Il TV Android è completo di un Triple Tuner, consentendo la ricezione dei tuoi canali TV preferiti tramite antenna terrestre (DVB-T2), satellite (DVB-S2) o cavo (DVB-C). La versatilità è ulteriormente potenziata con il Chromecast integrato, garantendo la fluidità nella trasmissione di contenuti multimediali direttamente dal tuo smartphone alla TV. Acquista la smart TV Nokia 4K in sconto su Amazon Oggi su Amazon è presente uno sconto del 20% sulla Smart TV Nokia 4K per un costo finale di 269€. Approfittane subito e non perdere questa opportunità.

