Smart TV LG OLED55B26LA 4K 55'': OFFERTA BOMBA su Amazon da oggi

La comodità delle Smart TV, soprattutto per l'uso che se ne fa oggi, le ha rese praticamente indispensabili in tutte le case. Tra il 4K che è stato sdoganato, i servizi streaming, l'estrema compatibilità con le console da gioco e tutto il resto, è sempre più difficile non volersene procurare una di livello. Ebbene, LG è tra i marchi che più hanno puntato in modo vincente nel campo delle Smart TV, anche nella tecnologia OLED, con gioiellini di qualità. Certo, i prezzi non sono mai troppo permissivi, e usufruire delle offerte è sempre lecito, e una grande occasione è appena arrivata per lo Smart TV LG OLED33B26LA da 55''.

Ebbene, da oggi l'occasione di cui parliamo è su Amazon, perché potrete acquistare lo Smart TV LG OLED33B26LA da 55'' in offerta a soli 899,00€, ovvero risparmiando ben 150,00€ sul prezzo originario.

Smart TV LG OLED33B26LA da 55'': l'occasione che aspettavi

Si tratta di un modello più che all'avanguardia, un Serie B del 2022 che sfrutta la tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti, che ravviva i neri e ha una qualità dei colori molto più marcata e un contrasto infinito. Invece la tecnologia Dolby presente è il top per immagini profonde e ricche di sfumature, oltre a un audio posizionale più coinvolgente.

Questo Smart TV LG OLED33B26LA da 55'' possiede anche un un processore di ultima generazione con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando. Come già detto è anche perfetto per il gaming next gen, grazie a input lag ridotto e 2 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision per un gameplay fluido e reattivo.

