Smart TV LG OLED evo da 48'' con processore α9 Gen6: sconto di 500 euro su Amazon

La nuova Smart TV OLED Evo da 48'' di LG ha una tecnologia avanzata che ti permetterà di vedere contenuti in 4K, avere una qualità audio straordinaria e tante funzionalità Smart all'avanguardia. Acquistalo ora su Amazon a soli 1.199,00€ invece di 1.699,00€.

Grazie alla tecnologia OLED, ogni pixel della TV è in grado di emettere luce individualmente, producendo neri profondi e colori vividi. L'evoluzione dell'OLED, la tecnologia OLED Evo, offre una luminosità ancora maggiore, garantendo dettagli straordinari in ogni scena. Con la risoluzione 4K, potrai goderti ogni dettaglio con una nitidezza eccezionale.

Il potente processore A9 Gen 6 ottimizza automaticamente il contenuto, regolando colori, contrasto e dettagli per offrire un'immagine eccezionale in qualsiasi situazione. Inoltre, la tecnologia OLED Dynamic Tone Mapping Pro assicura che ogni scena sia visualizzata nel miglior modo possibile, adattando i livelli di luminosità e contrasto in tempo reale.

Non solo l'immagine è sorprendente, ma anche l'audio. Grazie infatti al Dolby Atmos, potrai guardare tutti i tuoi film e programmi preferiti ascoltandoli alla massima qualità possibile.

In sostanza è una Smart TV completa con funzionalità ThinQ AI e controllo vocale integrato. Con il sistema operativo webOS 23, avrai accesso a una vasta gamma di app di streaming, giochi e contenuti online direttamente dal tuo televisore. La compatibilità con Alexa ti consente di controllare la TV con comandi vocali semplici e intuitivi.

Non perdere l'opportunità di portare il cinema a casa tua

