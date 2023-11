Smart tv LG OLED da 55 pollici SCONTATA del 50% su Amazon!

Sogni da sempre un mega schermo nel tuo salotto su cui poter vedere film, serie tv e partite con una definizione pazzesca? Sei nel posto giusto perché oggi su Amazon puoi acquistare la smart tv LG OLED evo da 55 pollici ad un prezzo scontato del 50%.

Ora hai la possibilità di pagarla la metà del suo attuale valore di mercato, approfittane subito! Ma non finisce qui perché Amazon ti da la possibilità di usufruire del servizio Cofidis e quindi di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Smart tv LG OLED evo da 55 pollici: uno schermo da favola nel tuo salotto!

La smart tv LG da 55 pollici con pixel auto illuminanti possiede la miglior tecnologia per goderti film, sport e videogiochi. Difatti proprio grazie ai pixel autoilluminanti che ti danno colori perfetti, nero perfetto e contrasto infinito.

Un processore α7 GEN6 di ultima generazione con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando. Tutto ciò in un design minimale con bordi sottili. Questo televisore arreda il tuo ambiente con la capacità di catturare il tuo sguardo in tutte le occasioni, anche quando è spento.

Porta il cinema a casa tua con le tecnologie Dolby Vision IQ E Dolby Atmos, per immagini profonde e ricche di sfumature e un audio posizionale più coinvolgente. Non solo, questa smart tv è il sogno di tutti i gamers poiché ti dà un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e 2 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision.

La tv LG risponde ai tuoi comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i tuoi dispositivi connessi e trovare risposte su Internet. E ancora hai a tua disposizione tantissime app di streaming, nuove schede contenuti e un telecomando puntatore che rende tutto più semplice e intuitivo.

Infine devi sapere che questo televisore integra già lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre.

Prendila su Amazon pagandola la metà del prezzo!

