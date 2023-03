Se vuoi aggiungere al tuo salotto uno Smart TV di assoluta qualità, dovresti investire su un prodotto di un marchio più che affidabile. La qualità si fa ben pagare, non è una novità, tuttavia capita spesso di incrociare offerte che riescono a lasciare un po' tutti senza parole, come in questo caso. Lo sconto Amazon del 43% sullo Smart TV LG OLED55A26LA 4K 55" Serie A2 2022 si traduce infatti in un risparmio di oltre 560€. La cifra da investire? Solo 736,81€, un affare clamoroso.

Smart TV LG OLED 4K da 55": Best Buy con un risparmio di oltre 560 euro

Tra i migliori dell'intera categoria, senza alcuna ombra di dubbio. Lo Smart TV LG è dotato di un panello da 55" di diagonale con risoluzione 4K e tecnologia OLED. Il tutto è condito con pixel autoilluminanti, che restituiscono immagini spettacolari con un nero perfetto, colori sbalorditivi e contrasto senza pari. Ed è un televisore tutto da guardare, letteralmente: la cornice è talmente sottile da farti immergere nelle immagini senza alcuna distrazione.

A battere all'interno c'è un cuore che sprigiona potenza pura, il processore α7 Gen 5 con intelligenza artificiale. È lui a garantire tecnologie come l'AI Picture Pro e l'AI Sound Pro con surround virtuale a 5.1.2 canali. Il sistema operativo dello Smart TV LG è webOS 22, fluido come non mai e con pieno supporto di tutte le principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, Rai Play e così via.

Ma c'è tanto altro da aggiungere. Dolby Vision IQ e Dolby Atmos regalano un'esperienza cinematografica senza precedenti. Il primo regola in maniera intelligente le immagini in base al contenuto all'ambiente circostante, il secondo ti farà invece percepire la provenienza dei suoni in maniera ancora più realistica a precisa.

E se sei un gamer, non c'è soluzione migliore. I pixel autoilluminanti sono così veloci che il tempo di risposta dello schermo è soltanto di 0,1ms (le stesse prestazioni dei monitor professionali per il gaming). In questo modo avrai un gameplay più reattivo, grazie anche alla modalità automatica a bassa latenza che si imposta automaticamente quando colleghi una console.

Infine, proprio non vogliamo farci mancare proprio nulla, il televisore LG OLED TV 55'' 4K - Serie OLED A2 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

