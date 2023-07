Desideri un televisore nuovo, dalle dimensioni medie e dai colori brillanti? Abbiamo quello che fa al caso tuo e oggi su Amazon è anche in super sconto. Si tratta della smart tv LG da 32 pollici che grazie allo sconto del 33% adesso paghi oltre 00 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato.

Dal costo di 319 euro tu adesso, grazie allo sconto esclusivo Amazon, la paghi solamente 212,90 euro, quindi con un risparmio netto di ben 106 euro. Ma non finisce qui perché puoi anche decidere di dilazionare il pagamento e affrontare la spesa in piccole e comode rate mensili grazie al servizio Cofidis.

Smart tv LG da 32 pollici Full HD con processore α5 Gen 5 con Intelligenza Artificiale

Guarda i tuoi contenuti con una definizione più alta del 50% rendendo le immagini ancora più dettagliate e belle da vedere grazie alla fantastica risoluzione Full HD.

Il nuovo processore α5 Gen 5 con Intelligenza Artificiale migliora i contenuti che guardi sul TV attraverso un'accurata elaborazione delle immagini e del suono. E ancora Cloud gaming con Google Stadia e Nvidia GeForce NOW. Gioca ai migliori titoli senza usare una console o un PC. Ti basta collegare un controller compatibile e sei pronto per entrare nell'azione.

Inoltre la nuova smart tv firmata LG è ancora più intelligente e ti consiglia cosa guardare in base alla tua cronologia. E poi hai a tua disposizione tante piattaforme di streaming, come: Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e tante altre app che sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta.

E ancora App Sports Alert con cui puoi impostare le tua squadre del cuore e un pratico pop-up ti mostrerà in tempo reale i risultati delle partite, anche mentre guardi altro. Questa tv è già pronta per lo Switch Off, difatti questa smart tv LG integra già lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre.

Prendila ora su Amazon e risparmia ben 106 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.