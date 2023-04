Se nel weekend di Pasqua vuoi ritagliarti qualche ora per guardare un bel film o un episodio della tua serie televisiva preferita, dovresti farlo nel migliore dei modi. Su eBay puoi acquistare lo splendido Smart TV LG da 55" con risoluzione 4K (UQ75 Series) a soli 379€ approfittando dello sconto immediato di 270€.

Smart TV LG LED 4K da 55" in super sconto su eBay (-270€)

Lo Smart TV LG è dotato di un pannello da 55" di diagonale con risoluzione 4K e tecnologia LED. Questo si traduce in una definizione straordinaria dei tuoi contenuti e in una resa eccezionale dei colori, con sfumature precise grazie alla visualizzazione di 1 miliardo di colori.

Il cuore pulsante è il processore α5 Gen 5, che migliora i contenuti attraverso un'accurata elaborazione delle immagini e del suono. Inoltre, è grado di trasformare in 4K anche i contenuti nativamente ad una risoluzione inferiore, regolare la luminosità in base alla luce ambientale e adattare la resa audio in base al contenuto in riproduzione.

Il sistema operativo dello Smart TV LG è webOS 22, fluido come non mai e con pieno supporto di tutte le principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, Rai Play e così via.

E se sei un gamer, non c'è soluzione migliore. Il Game Optimazer raccoglie tutte le impostazioni relative ai videogiochi in unico pannello di controllo. La Dashboard invece ti consente di avere sempre sotto controllo le opzioni attuali, così - se vuoi - puoi modificarle al volo.

Ti ricordo infine che lo Smart TV LG 55" 4K è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Davvero impossibile trovare di meglio ad un prezzo inferiore ai 380€.

Lo Smart TV LG 55" 4K è venduto da Monclick Italia, venditore professionale con feedback positivo del 95,6% e oltre 240mila recensioni positive di clienti soddisfatti dei loro acquisiti. La spedizione, poi, è completamente grautita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.