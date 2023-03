Il mondo è bello perché e vario, e lo stesso si potrebbe dire anche del mercato degli Smart TV. Non è infatti scritto da nessuna parte che sia necessario spendere cifre pazzesche per aggiudicarsi un televisore con tutto ciò che serve per l'intrattenimento. Su eBay puoi infatti acquistare ad un ottimo prezzo il JVC LT-40VAF325I da 40 pollici, con risoluzione Full HD e sistema operativo Android TV. Quanto costa? Solo 209€, grazie al super sconto di 140€ applicato in automatico.

Smart TV JVC 40" FHD con Android TV: visto che prezzo?!

Uno Smart TV da 40 pollici, con risoluzione Full HD poi, lo puoi piazzare un po' ovunque. In cucina, così come in salotto o in camera da letto. La dimensione è infatti giusta anche per ambienti non particolarmente spaziosi dove quindi la distanza tra te e il televisore non è così ampia.

Immagino però che ad interessarti sia soprattutto il comparto tecnico, e hai ragione. Ecco dunque le principali specifiche:

Tecnologia LCD con retroilluminazione a LED

Risoluzione Full HD

Sistema operativo: Android TV

Sintonizzazione digitale terrestre: DVB-C/T2/S2

Connettività: Bluetooth, LAN, Wi-Fi

Interfaccia video: HDMI

HDR

Formato di visione 16:9

Compatibilità VESA

Ok, dal punto di vista dell'hardware c'è tutto. Ma cosa puoi davvero fare con questo Smart TV di JVC? Beh, praticamente tutto. Android TV è infatti una piattaforma leggera, versatile e ricca di sorprese. Se lo streaming è quello che ti interessa, ti dico che hai la possibilità di scaricare le app di tutte le principali piattaforme, come Netflix, Apple TV+, Prime Video, Disney+, DAZN, RaiPlay e così via.

Ma c'è di più, perché passando tutto per il Google Play Store, puoi scaricare gratuitamente anche una marea di giochi, tutti perfettamente compatibili. Un'ottima soluzione per i più piccoli di casa.

Come anticipato poco sopra, lo Smart TV JVC è disponibile a 209€ su eBay. È venduto da Monclick Italia, venditore professionale con feedback positivo del 95,5% e oltre 240mila recensioni di clienti soddisfatti. Ah, quasi dimenticavo: la spedizione è gratuita.

