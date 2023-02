Smart TV Hisense LED 32'': MAXI OFFERTA su Amazon con 100,00 Euro di SCONTO

La comodità delle Smart TV odierne le ha rese praticamente indispensabili in tutte le case, un'impennata mostruosa dell'utenza casalinga - grazie anche ai servizi streaming - e pubblica che ha fatto in modo che fossero ancor di più perfezionate e tecnologizzate col passare del tempo (un periodo comunque estremamente breve, soprattutto con l'avvento del 4K). Ebbene, Hisense è tra i marchi che più hanno puntato in modo vincente nel campo delle Smart TV, che con prodotti buoni e prezzi non proibitivi permettono a tutti i clienti di fare il salto di qualità. Lo Smart TV Android Hisense 32AE5600FA da 32'' è uno di questi.

Da oggi c'è un'ottima offerta su Amazon, che vi permetterà di acquistare lo Smart TV Hisense LED 32'' a soli 179,99€, con il 35% di sconto e un risparmio di ben 100,00€ sul prezzo totale.

Smart TV Hisense LED 32'': la tecnologia in casa

Questo è il momento che stavate aspettando: se volevate aggiudicarvi uno Smart TV senza dover sborsare un patrimonio, e avere in casa tutti i comfort di un apparecchio simile, la soluzione è proprio a portata di click.

Lo Smart TV Android Hisense 32AE5600FA da 32'' è al LED, chiaramente sfruttabile con internet e tutti i servizi supportati (dallo streaming, a YouTube e cos' via), e possiede una risoluzione di 720p. Il prodotto è HD Ready con risoluzione 1366x768, e possiede anche 2 porte USB e 2 HDMI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.