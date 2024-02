Smart TV Hisense da 32 pollici per piccole stanze: OFFERTISSIMA Amazon

Hisense è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di elettrodomestici di consumo e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto interessante del 17% sulla smart TV Hisense da 32 pollici, per un prezzo finale di 249€.

Super offerta sulla Smart TV Hisense da 32 pollici

Il Hisense TV QLED FHD è un televisore di dimensioni compatte che offre un'esperienza visiva di alta qualità. Dotato di un schermo QLED da 32 pollici e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, garantisce immagini nitide e dettagliate per un'esperienza di visione coinvolgente.

La tecnologia QLED assicura colori brillanti e vividi, mentre il design slim con meno cornici permette una maggiore immersione nelle immagini. La Smart TV VIDAA U6 offre un'esperienza di navigazione intuitiva e personalizzabile, con controlli vocali Alexa che semplificano l'accesso ai contenuti preferiti.

Con il Wi-Fi integrato e il telecomando dotato di accesso diretto a 9 servizi di streaming, tra cui Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e RaiPlay, è possibile accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti online. Inoltre, il sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 assicura una ricezione di alta qualità dei canali televisivi.

L'HDMI con Game Mode supporta funzionalità avanzate come eARC e Low Input Lag, ideali per i videogiocatori che desiderano un'esperienza di gioco reattiva e senza ritardi. La presenza di una porta USB Type C consente di collegare dispositivi esterni in modo semplice e veloce. Per quanto riguarda l'audio, il televisore è dotato di un sistema audio da 16W DTS Virtual:X, che offre un suono avvolgente e coinvolgente per un'esperienza cinematografica completa direttamente da casa.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 17% sulla smart TV Hisense da 32 pollici che viene venduto al costo totale di 249€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.