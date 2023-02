Smart TV Hisense 50'' QLED: SCONTO ENORME di ben 240,00 Euro su Amazon

La comodità delle Smart TV le ha rese praticamente indispensabili in tutte le case italiane e non. Questa impennata mostruosa dell'utenza casalinga e pubblica ha fatto in modo che fossero ancor di più perfezionate e tecnologizzate col passare del tempo, grazie alla richiesta dei consumatori (il popolamento dei servizi streaming come Netflix ha avuto la sua grande fetta di merito). Ebbene, Hisense è tra i marchi che più hanno puntato in modo vincente sulle Smart TV, che con prodotti buoni e prezzi non eclatanti permettono di fare il salto di qualità. Lo Smart TV 50'' QLED UHD 2022 50E78HQ è uno di questi, e potrebbe essere la vostra occasione.

Da oggi infatti è presente un'offerta su Amazon, che vi permetterà di acquistare questo Hisense Smart TV 50'' QLED UHD 2022 50E78HQ a solo 359,99€, con uno sconto del 40% ed addirittura 240,00€ risparmiati.

Hisense Smart TV 50'' QLED UHD 2022: l'occasione definitiva

Questo è il momento che stavate aspettando: lo Smart TV in questione ha un design slim, un audio 14W DTS Virtual:X, supporto Bluetooth, e ovviamente una risoluzione 3480x2160.

Hisense Smart TV 50'' QLED UHD 2022 50E78HQ comprende anche controlli vocali integrati con Alexa e Google Assistant. Presenti anche porte HDMI 2.1 4K. Questo TV è adatto anche al gaming, con delle funzioni specifiche dedicate. Nella scatola saranno presenti anche il cavo di alimentazione e il manuale utente.

