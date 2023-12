Smart TV Hisense 43" QLED 4K in super offerta a 329€ su Amazon

Lo Smart TV Hisense da 43 pollici QLED 4K rientra tra le offerte top Amazon di oggi: è in vendita a 329,00€ invece di 549,00€, grazie allo sconto del 40%, che consente di risparmiare la bellezza di 220,00€. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 65,80€ al mese. Per farlo basta scegliere l’opzione del pagamento a rate in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Hisense QLED UHD 4K 43" è tra i migliori Smart TV di fascia economica disponibili attualmente sul mercato. Tra le caratteristiche più importanti troviamo il design slim, la risoluzione QLED 4K e l’esperienza audio coinvolgente.

Smart TV Hisense da 43 pollici QLED 4K in sconto del 40% su Amazon

Uno dei principali punti di forza del modello Hisense in offerta su Amazon è la risoluzione QLED 4K, impreziosita dalla tecnologia Quantum Dot Colour, che offre oltre un miliardo di sfumature di colori per una visione più realistica e intensa. All'esperienza di visione si associa poi quella di ascolto, grazie all'utilizzo della tecnologia avanzata DTS Virtual X, in grado di trasmettere una sensazione di suono che proviene dall'alto, proprio come avviene al cinema.

A bordo del televisore troviamo poi la piattaforma VIDAA, che offre un accesso semplice e veloce ai migliori contenuti della rete e alle applicazioni streaming più importanti, tra cui Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video, DAZN, RaiPlay e NOW. Il telecomando incluso nella confezione di vendita garantisce il supporto ai comandi vocali, questo dunque permette di controllare ogni aspetto esclusivamente con la propria voce.

Lo Smart TV Hisense 43" QLED 4K è in offerta a soli 329,00€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per questo chi ha l’abbonamento a Prime non paga le spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.