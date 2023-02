Smart TV Hisense 32'': compare un GRANDE SCONTO su Amazon

La comodità delle Smart TV è fuori discussione, e in poco tempo da quando sono nate, grazie alle loro caratteristiche sono diventate praticamente indispensabili in tutte le case e tutti gli esercizi pubblici. Questo perché, grazie alla loro natura, è possibile sfruttarle per usufruire di tutti i tipi di servizi streaming online, come Netflix, senza però dimenticarci dei classici canali con antenna o delle home console per videogiochi. Hisense è una delle aziende che nel campo della tecnologia si sta facendo largo, e i suoi TV non sono da meno, come anche questo Smart TV LED HD da 32''.

Ebbene, da oggi su Amazon è comparsa un'offerta che propone la Smart TV LED HD da 32'' di Hisense a soli 179,00€, facendovi risparmiare ben 30,00€ sul prezzo di listino.

Hisense Smart TV LED HD 32'': convenienza a portata di click

Se non vedete l'ora di avere una Smart TV a casa che non occupi troppo spazio e che non costi un patrimonio, quest'occasione su Amazon potrebbe essere quella che stavate aspettando.

La Hisense Smart TV LED HD da 32'' sfrutta una tecnologia di schermo LED e ha una risoluzione di 120p con una frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Dispone inoltre di porte USB e HDMI, ed è possibile collegarla alla rete sia tramite Wi-Fi, sia tramite cavo ethernet. Oltre alla TV, nel pacchetto troverete anche il cavo di alimentazione e il telecomando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.