Smart TV 4K LG QNED da 50" in MEGA SCONTO al 43% (-450€)

Approfitta di questa occasione d'oro che trovi solo su Amazon per fare tua una smart TV pazzesca, con risoluzione 4K, a un prezzo davvero super vantaggioso. Dunque metti subito nel carrello LG QNED da 50 pollici a soli 599 euro, invece che 1.049 euro.

Non stropicciarti gli occhi perché ti assicuro che non stai sognando. È tutto vero! Grazie a questo sconto fuori di testa del 43% oggi puoi risparmiare la bellezza di 450 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

LG QNED: la smart TV 4K che stavi aspettando

In questo momento è sicuramente uno dei migliori acquistai che poi fare e di seguito puoi scoprire il perché:

Colori brillanti: grazie alla tecnologia Quantum Dot e NanoCell potrai goderti i colori come nella realtà, brillanti e vividi per un'esperienza incredibile.

Immagini e audio : il processore α7 Gen 6 con intelligenza artificiale ottimizza in modo automatico le immagini e l'audio in base a ciò che stai guardando regalandoti sempre il meglio.

: il processore α7 Gen 6 con intelligenza artificiale ottimizza in base a ciò che stai guardando regalandoti sempre il meglio. Gaming: se sei un appassionato di giochi allora potrai goderti i tuoi titoli preferiti in una risoluzione 4K a 120 fps . E con FreeSync Premium le immagini non sono mai sfocate e non hanno ritardo anche se le azioni sono velocissime.

se sei un appassionato di giochi allora potrai goderti i tuoi titoli preferiti in una . E con FreeSync Premium le immagini non sono e anche se le azioni sono velocissime. App: potrai scaricare tutte le app che desideri e averle nella Home. Con il telecomando incluso puoi chiedere al tuo assistente vocale di farti vedere un film o di cercare qualcosa sul Web.

Insomma che altro dire? A questa cifra è da prendere al volo. Per cui non aspettare che scada, vai subito su Amazon e acquista la tua LG QNED da 50 pollici a soli 599 euro, invece che 1.049 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

