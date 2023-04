Smart TV 4K 43" LG 43UQ75006LF: da oggi OFFERTA BOMBA su Amazon

Le Smart TV sono una realtà consolidata nella vita quotidiana moderna, ormai indispensabili per vedere tutti i nostri programmi preferiti, lo streaming delle applicazioni più famose, e ovviamente tutto ciò che riguarda la rete e le console da gioco. Ebbene, LG è tra i marchi che più hanno puntato in modo vincente nel campo delle Smart TV fin dalla loro comparsa sul mercato, e ci ha regalato dei prodotti davvero eccellenti per tutte le tasche, come anche lo Smart TV 4K da 34'' di cui vi parliamo.

Ebbene, da oggi c'è un'occasione a dir poco unica su Amazon, perché potrete acquistare in offerta lo Smart TV 4K 42'' LG 43UQ75006LF a soli 322,00€, ovvero con uno sconto del 33% e un risparmio per voi di circa 157,00€!

Smart TV 4K 42'' LG 43UQ75006LF: occasione irripetibile!

Come abbiamo già detto in apertura, lo Smart TV è adatto per essere sfruttato in diversi modi, tra cui ovviamente le piattaforme streaming come Netflix, Disney+ e simili, ma non finisce qui. Con Smart TV WebOS la nuova smart TV di LG è ancora più intelligente, e ti consiglia cosa guardare in base alla tua cronologia.

A livello tecnico, la Smart TV 4K 42'' LG 43UQ75006LF possiede una risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento da 60Hz, e il nuovo processore α5 GEN 5 che migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all'ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolterete.

