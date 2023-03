Durante le Offerte di Primavera diversi Smart TV sono andati in sconto, anche di una certa portata. Eppure - forse - la possibilità di concludere un vero e proprio affare non c'è stata, per via di prezzi comunque abbastanza alti. Quindi, se sei ancora alla ricerca del televisore smart giusto per te, ti segnalano l'Elegance di KIANO nella configurazione da 43", con risoluzione 4K UHD. Grazie allo sconto Amazon del 28%, il prezzo è di soli 239,99€, con spedizione gratuita se ti abboni a Prime.

Smart TV 43" 4K con cornici ultra-sottili

Ci sono brand leader del settore, come Samsung, LG e Sony, che ogni anno (se non meno) sfornano televisori di qualità eccelsa, degni di una esperienza cinematografica. Il problema è che non tutti vogliono e/o possono spendere cifre esorbitanti. E allora bisogna guardare altrove e posare lo sguardo su brand non così di spicco ma comunque affidabili. È il caso di KIANO.

Il suo Elegance è uno Smart TV da 43 pollici, con risoluzione 4K UHD e sistema Dolby Audio. Il design è più moderno che mai, con cornici ridotte all'osso così da poter restituire immagini mozzafiato a chi sta guardo un film, una serie televisiva, un evento sportivo.

Perché questi sono contenuti che potrai guardare senza alcun tipo di limite. Per definizione, uno Smart TV è un tipo di televisore con un sistema operativo con pieno supporto alle principali applicazioni per l'intrattenimento, come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e via dicendo.

E se il look è della sua, anche le prestazioni - in tutti i sensi - non sono da meno. I commenti su Amazon sono infatti totalmente positivi: utenti contenti di aver acquistato un prodotto di qualità pur spendendo davvero poco (per il tipo di prodotto).

E allora perché tu dovresti farti sfuggire questa occasione? Non capita tutti i giorni di poter acquistare un televisore smart 4K a meno di 250€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.