Smart Monitor M5 Samsung (VERSIONE 2023) in sconto del 36% su Amazon

Il monitor Smart Monitor M5 di Samsung fa parte delle migliori offerte del momento su Amazon. Online lo troviamo in vendita a 189,90€ invece che a 299,00€, grazie allo sconto del 36% proposto da amazon.it, che dà l'opportunità di risparmiare quasi 110 euro rispetto al prezzo di listino. Ecco il link all’offerta.

Smart Monitor M5 è tra i migliori monitor in circolazione sul mercato in questo momento. Tra i punti di forza troviamo il monitor sottile e senza bordi, la modalità Eye-Saver e Flicker-Free che riduce l’affaticamento degli occhi, e il servizio di streaming multimediale OTT integrato.

Smart Monitor M5 (versione 2023) in offerta a 189,90€ su Amazon

Il modello M5 di smart monitor di Samsung si adatta alla perfezione a qualsiasi esigenza, rivelandosi come un ottimo acquisto per chi cerca un monitor per l'intrattenimento, lavorare e studiare con stile.

Uno dei suoi fiori all'occhiello è l'esperienza da Smart TV che restituisce a tutti coloro che scaricano le app di streaming per guardare il nuovo film o l'ultimo episodio della loro serie preferita. Tutto merito delle tecnologie Adaptive Picture e Adaptive Sound, che regolano in automatico rispettivamente la luminosità dello schermo in base all'ambiente e l'audio.

Oltre poi a essere il monitor ideale per la produttività, grazie all'accesso diretto a Microsoft 365 e Internet e la possibilità di effettuare il mirroring del PC in modalità wireless, è anche lo schermo perfetto per gli appassionati di gaming che desiderano giocare ai migliori titoli senza console o PC.

Il monitor Samsung Smart Monitor M5 è in offerta a soli 189,90€ su amazon.it. Il prodotto è anche venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli abbonati a Prima possono usufruire delle spese di spedizione gratis.

