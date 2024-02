Skype Insider: Microsoft rilascia update con nuove funzionalità

Microsoft sta lanciando un altro grande aggiornamento per Skype Insiders. La versione 8.112.76.203 è disponibile per il download su tutte le piattaforme supportate con nuove miniature PDF, miglioramenti per il compositore multimediale di Skype su Android, nuove funzionalità per l'interfaccia utente delle chiamate e altro ancora. Con l'ultimo aggiornamento, gli utenti potranno visualizzare l'anteprima dei documenti PDF nelle chat. Invece dell'icona standard, Skype ora mostra la prima pagina del PDF ricevuto. Gli utenti potranno quindi visualizzarne l'anteprima senza aprirlo. Secondo Microsoft, le nuove miniature PDF rendono i documenti “una parte chiara e identificabile della tua conversazione”. Il compositore multimediale di Skype su Android ora fornisce accesso immediato a GIF e adesivi. Questi media sono attivabili in un tocco. Inoltre, il composer aggiornato consente di copiare e incollare o trascinare e rilasciare immagini e video su tablet e dispositivi pieghevoli.

Skype Insider: le altre novità dell’aggiornamento

Con il nuovo aggiornamento di Skype Insider, anche l'interfaccia utente delle chiamate sta diventando più moderna. Le chiamate Skype individuali ora supportano il ridimensionamento e lo spostamento dell'anteprima video in qualsiasi angolo dello schermo. L'app ricorderà le preferenze dell’utente, quindi non sarà necessario modificarle ogni volta che qualcuno chiama. Infine, c'è un nuovo modo per passare da una fotocamera all'altra. Basta toccare l'anteprima del video per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

Ogni aggiornamento di Skype include alcuni miglioramenti e correzioni minori. Naturalmente, la versione 8.112 non fa eccezione. In primis è stata migliorata la funzionalità di trascinamento della barra di avanzamento per i messaggi audio brevi. Ciò garantisce una navigazione più semplice sul desktop. Microsoft ha poi risolto i crash relativi alla visualizzazione di alcune immagini GIF all'interno dell'app. Inoltre, è stato risolto un bug di disconnessione che si verificava quando l'app era in esecuzione in background. Infine, per quanto riguarda Skype per iOS, è stato corretto un problema di blocco per cui gli utenti non potevano interagire con la chat dopo aver salvato una bozza di risposta e la conversazione continuava su un'altra piattaforma. Gli utenti ora possono scorrere, accedere al compositore e gestire le bozze senza interruzioni.