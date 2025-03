Skype chiude: come recuperare e salvare le vostre conversazioni

Il 5 maggio 2025 segnerà la fine di un'era: Microsoft chiuderà ufficialmente Skype, il celebre servizio di messaggistica e chiamate lanciato nel 2003. Se sei un utente fedele e desideri mantenere le tue conversazioni storiche, è importante sapere come salvare i dati prima che il servizio venga disattivato.

Per salvare le tue chat e i file scambiati su Skype, Microsoft offre una funzionalità di esportazione. Per farlo, accedi alla finestra di "Esporta file e cronologia della chat" all'interno delle impostazioni di Skype. Una volta lì, potrai selezionare se desideri esportare solo le conversazioni, i file, o entrambi. Dopo aver fatto la tua scelta, clicca su "Invia richiesta" per avviare il processo di esportazione.

Microsoft suggerisce la migrazione completa a Teams: una piattaforma sempre più in voga

Una volta inviata la richiesta, riceverai una notifica che ti avviserà quando l'archivio sarà pronto. Potrebbe volerci del tempo, quindi non preoccuparti se non ricevi il file immediatamente. Una volta pronto, torna alla stessa pagina e potrai scaricare il file .tar, che contiene tutte le tue conversazioni e file. Puoi aprirlo facilmente con qualsiasi programma di compressione come WinRAR o 7-Zip.

Microsoft suggerisce di migrare a Teams, la sua piattaforma di collaborazione aziendale, che sta guadagnando sempre più terreno anche nel contesto delle comunicazioni personali. Sebbene Teams sia la soluzione proposta da Microsoft, non mancano alternative come Zoom o Google Meet, che potrebbero rispondere meglio alle tue esigenze. Con la chiusura di Skype, è fondamentale agire prima che il servizio venga interrotto per non perdere chat e file importanti.