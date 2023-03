Skype: Bing Chat ora fornisce risposte più rapide

Microsoft ha informato nelle scorse ore di aver compiuto un ulteriore passo nell’ottimizzazione di Bing Chat, il suo chatbot basato su Prometheus, una versione personalizzata di GPT-3.5. Stando a quanto comunicato, adesso questo è in grado di fornire risposte più rapide su Skype.

Skype: minore latenza nelle risposte con Bin Chat

Andando più nello specifico, il colosso di Redmond ha fatto sapere di aver ridotto la latenza di Bing Chat in Skype, andando a incrementare il numero di turnazioni e grazie alla correzione di alcuni bug.

In precedenza, svariati utenti avevano hanno notato però che le risposte non erano immediate, ragion per cui Microsoft ha provveduto ad apportare le necessarie ottimizzazioni per ridurre la latenza del 50% e ora il chatbot risponde più velocemente. Per fruire a pieno delle modifiche, però, Microosft consiglia di scaricare l’ultima versione di Skype per desktop o mobile.

Da tenere presente che Il modello IA su cui si basa Bing Chat è in uno stato di evoluzione continua, per cui c'è da aspettarsi l'introduzione di nuovi cambiamenti a stretto giro. In precedenza, sulla base dei feedback ricevuti, Microsoft aveva deciso di andare a limitare il numero di turni per evitare comportamenti inattesi da parte del suo chatbot, promettendo però di aumentarlo in maniera graduale. Per cui, il limite iniziale di 5 turni per sessione è stato portato prima a 6 e poi a 8 e attualmente è fissato a 10. Il limite iniziale di 50 turni al giorno è stato invece portato prima a 60 e poi a 100, mentre attualmente corrisponde a 120.