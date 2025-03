Sky WiFi + TV + Sport in promo a 35,80€/mese, solo per oggi

Sky lancia un’offerta completa pensata per chi non vuole rinunciare a nulla: WiFi ultraveloce, i migliori contenuti sportivi e tutto l’intrattenimento, con un prezzo speciale di 35,80€ al mese per i primi 12 mesi (anziché 81,80€).

Un pacchetto unico che unisce connessione in fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps e accesso al pacchetto TV e Sport, con film, serie, documentari, calcio e motori. Per attivarlo basta andare sul sito di Sky, ma andiamo a scoprire più nel dettaglio i servizi garantiti dalla promozione.

L'offerta di Sky: fibra, intrattenimento e sport ad un prezzo incredibile

Attivando oggi l’offerta, hai diritto a:

Fibra WiFi ad alte prestazioni con modem incluso;

ad alte prestazioni con modem incluso; Pacchetto TV , con show originali, serie italiane e internazionali, cinema, documentari e programmi per tutta la famiglia;

, con show originali, serie italiane e internazionali, cinema, documentari e programmi per tutta la famiglia; Sport , con le partite di Champions League, Formula 1, MotoGP, NBA, tennis, golf e tanto altro;

, con le partite di Champions League, Formula 1, MotoGP, NBA, tennis, golf e tanto altro; Sky Go incluso , per guardare i contenuti ovunque da smartphone, tablet o PC;

, per guardare i contenuti ovunque da smartphone, tablet o PC; Intrattenimento on demand, con migliaia di titoli sempre disponibili.

In più, potrai vedere anche programmi di successo come Pechino Express, i nuovi titoli Sky Original e tutte le partite più attese di calcio e motori.

L’offerta è disponibile per nuovi clienti e comprende la possibilità di disdire quando vuoi con soli 29,90€ di costo di recesso. L’attivazione della linea è inclusa e avviene tramite tecnici certificati Sky, con assistenza clienti sempre disponibile.

Prezzo promozionale valido solo per i primi 12 mesi: 35,80€ al mese, poi 81,80€. Una soluzione pensata per chi cerca il meglio di internet e TV in un solo abbonamento. Non c'è da tergiversare però: l'offerta scade oggi, domenica 23 marzo. Vai sul sito di Sky e attivala ora!

