Sky Wifi + Sport + TV a 35,80€/mese: risparmia subito 550€ in un anno

Sky ha lanciato una promozione straordinaria che permette di avere internet ultraveloce, sport in esclusiva e un'ampia offerta di intrattenimento televisivo a un prezzo davvero imbattibile. Con soli 35,80€ al mese invece degli 81,80€ standard, puoi accedere a un pacchetto completo che ti permette di risparmiare ben 550€ in un anno. Per approfittarne subito basta andare sul sito di Sky, ma vediamo nel dettaglio l'offerta.

Tutto il meglio di Sky in un unico abbonamento super conveniente

Il pacchetto include innanzitutto la fibra 100% ultraveloce, progettata per garantire una connessione stabile e prestazioni elevate. Grazie alla qualità della rete, puoi navigare senza interruzioni, guardare contenuti in streaming senza buffering e sfruttare al meglio tutti i dispositivi connessi in casa.

Dal punto di vista dell'intrattenimento, avrai accesso a Sky TV, con show, serie TV originali e internazionali, e una ricca selezione di documentari. Il tutto con la qualità delle produzioni dell'emittente, note per offrire sempre il meglio in termini di storie, regia e contenuti esclusivi.

E infine c'è anche Sky Sport: puoi seguire la nuova UEFA Champions League, le coppe europee, oltre a una vasta gamma di eventi come motori, tennis, basket e molto altro. Sky ti offre un’esperienza sportiva completa, permettendoti di vivere ogni gara e ogni competizione con il massimo dell’emozione e della qualità visiva.

Un altro punto di forza di questa promozione è la gratuità dell'attivazione della fibra (normalmente 49 euro), oltre alla possibilità di attivare Sky Stream al prezzo scontato di 19 euro invece di 99 euro. E grazie all'app Sky Go, puoi iniziare subito a guardare i tuoi contenuti preferiti direttamente su smartphone, tablet o PC, senza attendere l'installazione dei dispositivi a casa.

Questa offerta è disponibile solo per un periodo limitato. Se vuoi approfittarne, visita il sito ufficiale di Sky, verifica la copertura della fibra e attiva subito il pacchetto a 35,80 euro al mese. Risparmia 550 euro all'anno e regalati il massimo dell'intrattenimento e della connettività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.