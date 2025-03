Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: l'offerta speciale per un intrattenimento completo

Sky lancia un'offerta imperdibile che combina la velocità della fibra Sky Wifi con l’intrattenimento di Sky TV e lo sport di Sky Sport, il tutto a un prezzo promozionale per 18 mesi. Un pacchetto perfetto per chi desidera navigare senza limiti e godersi i migliori contenuti televisivi in un'unica soluzione.

Un'Offerta da Standing Ovation

L'offerta speciale Sky include:

Sky Wifi : connessione in fibra ultraveloce per navigare sempre alla massima velocità.

: connessione in fibra ultraveloce per navigare sempre alla massima velocità. Sky TV : show, serie Sky Original, produzioni internazionali e documentari.

: show, serie Sky Original, produzioni internazionali e documentari. Sky Sport: UEFA Champions League, coppe europee, motori, tennis, basket e tanti altri sport.

Questa combinazione garantisce un’esperienza di intrattenimento senza pari, con la possibilità di accedere ai contenuti anche tramite l’app Sky Go per vedere i programmi Sky ovunque e in qualsiasi momento.

I Dettagli dell’offerta

Sky propone Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport al prezzo promozionale di 35,80€ al mese per 18 mesi anziché 81,80€ al mese. Inoltre, l’attivazione di Sky Wifi è gratuita, con un risparmio di 49€, mentre Sky Stream è disponibile a 19€ anziché 99€.

Se si preferisce solo la connessione internet, è disponibile Sky Wifi a 25,90€ al mese per 12 mesi, con attivazione scontata a 29€ anziché 49€.

Questa offerta consente di risparmiare sulla connessione internet e sull’abbonamento TV, garantendo un servizio completo e conveniente. Unendo tutti i servizi in un’unica soluzione, è possibile gestire comodamente l’abbonamento tramite l’app My Sky, semplificando le operazioni di pagamento e configurazione. Inoltre, la rete Sky Wifi è ottimizzata per lo streaming, assicurando una connessione stabile e veloce, ideale per guardare contenuti in alta definizione senza interruzioni. per conoscere l'offerta completa di Sky clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.