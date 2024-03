Sky WiFi: la rete fissa più stabile d'Italia è scontatissima, solo online

Sky WiFi è un servizio offerto da Sky che fornisce connessione Internet wireless agli abbonati. Questo servizio consente agli utenti di connettersi alla rete Internet utilizzando la propria infrastruttura WiFi domestica.

Oggi, solo online, è disponibile uno sconto molto interessante sull'abbonamento a Sky WiFi che viene 24,90€ e aggiungendo solamente 10€ si avrà a disposizione anche Sky TV, un'offerta davvero irrinunciabile.

Abbonati a Sky WiFi ad un prezzo super scontato

Con Sky, l'esperienza di intrattenimento raggiunge nuove vette grazie alla fibra 100% ultraveloce. Grazie a questa tecnologia all'avanguardia, gli abbonati possono godersi un accesso rapido e affidabile a una vasta gamma di contenuti premium, inclusi show, serie Sky Original e internazionali, e documentari mozzafiato.

Con l'opzione di Sky Q via internet, l'esperienza di intrattenimento diventa ancora più flessibile e accessibile. Gli abbonati possono accedere a Sky Q attraverso la connessione Internet, consentendo loro di godersi i loro contenuti preferiti in modo pratico e senza interruzioni. Con un'attivazione a soli 19€ anziché 148€, l'accesso a Sky Q via internet diventa incredibilmente conveniente.

Inoltre, con l'offerta speciale di attivazione di Sky WiFi a 0€ anziché 49€, gli abbonati possono godere della connettività wireless senza costi aggiuntivi. Sky WiFi offre una connessione rapida e affidabile, consentendo agli abbonati di navigare su Internet ovunque si trovino.

Per rendere l'offerta ancora più allettante, Sky offre Sky WiFi a soli 20,90€ al mese anziché 29,90€ al mese e Sky TV a soli 14,90€ al mese anziché 25€ al mese. Questo permette agli abbonati di godere di un intrattenimento di alta qualità a un prezzo accessibile per un totale di 35,80€ all inclusive.

Fino al prossimo 3 aprile è disponibile un'offerta davvero super per l'attivazione di Sky WiFi + Sky TV: 35,80€ il prezzo totale per avere la linea fissa più veloce e tutti i contenuti di Sky TV.

