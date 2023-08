Sky Wifi: Internet illimitato e veloce in tutta la casa con un'offerta senza vincoli

Poter contare su di una connessione Internet illimitata e veloce per la propria casa diventa sempre più importante. Nello stesso tempo, però, è fondamentale (soprattutto per gli utenti che non hanno le conoscenze informatiche per "ottimizzare" nel modo giusto la rete) avere a disposizione un WiFi stabile per tutta la casa.

Per soddisfare in modo completo queste esigenze c'è l'offerta di Sky Wifi, sempre più punto di riferimento del settore delle connessioni Internet casa. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Sky per la rete Internet, infatti, c'è un abbonamento con linea telefonica, Internet fino a 1 Gigabit e attivazione gratuita.

Il canone è di 29,90 euro al mese, non ci sono vincoli e nel prezzo è incluso Sky Wifi Hub, il punto di riferimento della rete Wifi di casa, in grado di ottimizzare la connessione per garantire copertura e velocità in ogni angolo della propria abitazione, anche grazie all'app Sky Wifi.

Per accedere all'offerta è sufficiente verificare la copertura tramite il sito ufficiale di Sky e poi attivare la promozione.

Sky Wifi: Internet illimitato e rete WiFi veloce in tutta la casa

Scegliendo Sky Wifi si può accedere a un abbonamento che comprende:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

tramite rete in oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega una linea telefonica con chiamate a consumo ma, attivando l'offerta online, ci sono le chiamate illimitate

con chiamate a consumo ma, attivando l'offerta online, ci sono le chiamate illimitate Sky Wifi Hub incluso; il modem router è dotato di supporto al WiFi Dual Band e integra 8 antenne per un segnale omogeno in tutta la casa; gli utenti possono gestire il dispositivo e la rete tramite l'app Sky Wifi

L'offerta di Sky prevede un costo di 29,90 euro al mese con attivazione gratuita. Non ci sono vincoli e costi nascosti. In caso di interruzione dell'abbonamento c'è solo il contributo di disattivazione da pagare, pari ad appena 11,09 euro una tantum in caso di passaggio ad altro operatore.

La promozione è attivabile, in pochi clic, direttamente online.

