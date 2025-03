Sky WiFi con Sky TV e Sky Sport: un'offerta davvero SUPER

Vuoi la fibra ultraveloce insieme ad un'offerta di intrattenimento e sport pazzesca? Allora approfitta della nuova promozione che ti permette di avere Sky WiFi, Sky TV e Sky Sport a soli 35,80 euro al mese invece di 81,80. Un'opportunità clamorosa per navigare alla massima velocità, vivere l'intrattenimento di Sky e il grande sport internazionale.

Sky WiFi con Sky TV e Sky Sport: un'offerta spettacolare

Il componimento di questa offerta è davvero completo: da una parte hai Sky Wifi Fibra 100% con cui navigare alla massima velocità, senza interruzioni, perfetta per streaming, gaming e smart working.

Poi, ecco il pacchetto Sky TV che ti regala un intrattenimento senza fine tra serie Sky Original, show imperdibili e documentari esclusivi. Infine, una scorpacciata di sport, con la nuova UEFA Champions League, le coppe europee, la Formula 1, il tennis, il basket e molto altro ancora. In più, l'attivazione di Sky WiFi, invece di costarti 49 euro, è assolutamente gratuita.

Insomma, per soli 35,80 euro al mese invece di 81,80 puoi avere tutto ciò che ti serve per un'esperienza di navigazione e intrattenimento a cui non mancherà nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.