Sky Wifi, 9 euro di sconto e attivazione gratuita per i nuovi clienti

La fibra di Sky è in offerta a 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese, per i nuovi clienti che aggiungono contestualmente un abbonamento TV da 9 euro al mese. Inoltre, l’iniziativa permette di beneficiare dell’attivazione gratuita della fibra, rispetto a un costo abituale pari a 49 euro.

Ricapitolando, l’offerta per i nuovi clienti è la medesima: il pacchetto Sky Wifi insieme a Sky TV e Sky Calcio è disponibile a 29,90 euro al mese per 18 mesi anziché 62,90 euro al mese, con tanto di attivazione gratuita. Al termine della promo Sky applicherà in automatico le condizioni del profilo Sky Open, al prezzo in vigore a tale data. Volendo, comunque, ciascun utente potrà rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti, oppure in alternativa disdire dando un preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso anticipato, secondo quanto spiegato dal regolamento presente sul sito sky.it, la pay-tv richiederà l’importo relativo alla restituzione degli sconti beneficiati fino a quel momento. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili tramite la pagina trasparenza finanziaria disponibile direttamente sulla sezione dedicata all’offerta in corso.

Sky Wifi offre la fibra alla massima velocità, grazie al dispositivo Sky Wifi Hub che integra la tecnologia Wi-Fi 6. In termini di performance, la fibra di Sky assicura una velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

I pacchetti Sky TV e Sky Calcio, inclusi nell’offerta da 29,90 euro al mese, offrono invece gli show di Sky (su tutti X Factor e MasterChef) nonché tre partite a turno di Serie A, la cui partenza è fissata per il prossimo 22 agosto con i primi anticipi della giornata di sabato (Udinese-Como, Inter-Monza, Parma-Cagliari e Genoa-Napoli).

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