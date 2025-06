Sky TV + Sport + Netflix a 24,90€/mese: l'offerta per i nuovi abbonati

Sky propone una nuova promozione pensata per chi vuole unire sport, intrattenimento e streaming in un unico abbonamento. I nuovi clienti possono attivare un pacchetto completo con TV, Netflix e Sport a soli 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, risparmiando oltre 30 euro rispetto al prezzo di listino.

L’attivazione è riservata a chi sceglie il profilo Sky Smart con pagamento tramite carta o addebito bancario.

Intrattenimento, sport e serie Netflix: tutto incluso a meno della metà con la promo Sky

Con questa nuova offerta, Sky punta a unire il meglio del proprio catalogo a quello di Netflix e dello sport internazionale. Il piano include:

TV + Netflix a 14,90€ al mese (anziché 25€);

a (anziché 25€); Sport a 10€ al mese (anziché 26,90€).

Il prezzo complessivo di 24,90€ mensili è garantito per i primi 18 mesi, dopodiché l'utente potrà scegliere se passare al profilo Sky Open con prezzi standard, oppure rinnovare Sky Smart con un nuovo vincolo a condizioni agevolate (9,90€ una tantum).

Il pacchetto sportivo comprende 185 partite di Champions League in esclusiva, tutta l’Europa League e la Conference League, Formula 1, MotoGP e i grandi appuntamenti del tennis internazionale come Wimbledon, ATP Finals e Coppa Davis.

Sul fronte dell’intrattenimento, tra le novità ci sono il game show Money Road, condotto da Fabio Caressa, e la serie Daryl Dixon, spin-off di The Walking Dead. Mentre su Netflix cresce l'attesa per il debutto di Squid Game 3.

L'abbonamento può essere attivato direttamente online attraverso il sito ufficiale Sky, nella sezione dedicata all'offerta Smart.

