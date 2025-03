Sky TV + Sky Sport con Sky Wifi incluso a un prezzo speciale con la nuova promo

L'offerta combinata che unisce TV e connessione Internet casa con Sky rappresenta una soluzione davvero conveniente, in questo momento. Il bundle proposto comprende Sky TV e Sky Sport, oltre alla possibilità di aggiungere altri pacchetti come Sky Cinema, e include anche Sky Wifi, per la connessione da rete fissa tramite fibra ottica.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono Sky è possibile attivare la promo con un prezzo scontato di 35,80 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli alla fine del periodo promozionale e con i due servii (TV e fibra) che resteranno indipendenti tra loro. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Sky.

Cosa prevede l'offerta Sky

Il bunde proposto in offerta include:

un abbonamento TV con il pacchetto Sky TV, che consente l'accesso a tutto l'intrattenimento di Sky come il recente show Pechino Express e le serie TV, e con il pacchetto Sky Sport, per seguire la Champions League, la Formula 1 e molto altro

con il pacchetto che consente l'accesso a tutto l'intrattenimento di Sky come il recente show Pechino Express e le serie TV, e con il pacchetto per seguire la Champions League, la Formula 1 e molto altro un abbonamento Sky Wifi c on linea telefonica fissa e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download

on linea telefonica fissa e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download Sky Go per vedere i contenuti del proprio abbonamento TV anche da smartphone, tablet e computer

per vedere i contenuti del proprio abbonamento TV anche da smartphone, tablet e computer la possibilità di aggiungere pacchetti extra come Sky Cinema con Paramount Plus (+10 euro al mese) e Sky Calcio (+8 euro al mese)

La spesa complessiva della proposta di Sky è pari a 35,80 euro al mese per 18 mesi, con un costo una tantum di 19 euro. Per accedere alla promo basta premere sul link qui di sotto.

